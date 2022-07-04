Öğretmen, polis, hemşire, imam, vaiz, doktor zamlı maaşları belli oldu!
İşte döviz ve altında son durum!
Öğretmen, polis, hemşire, imam, vaiz, doktor zamlı maaşları belli oldu!
İşte döviz ve altında son durum!
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