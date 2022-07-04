20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Sigaraya zam mı geldi? Temmuz ayında sigaraya ne kadar zam yapıldı, sigaralar kaç TL oldu? - GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Sigaraya zam mı geldi? Temmuz ayında sigaraya ne kadar zam yapıldı, sigaralar kaç TL oldu? - GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
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