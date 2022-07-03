3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS 2022'de binlerce aday, üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak için yeterli puanı almayı hedefliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak edilenler arasnda yer alıyor. Peki, 2022 DGS ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte DGS'ye dair merak edilenler...
DGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, 2022 DGS sonuçları 12 Ağustos Cuma günü açıklanacak.
DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından yapılacak resmi açıklamanın akabinde, DGS tercih dönemi belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.
2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti.
DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.
DGS KONU DAĞILIMLARI
DGS TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
- Sözcüğün Anlamı
- Gerçek Anlam
- Mecaz Anlam
- Terim Anlam
- Soyut – Somut Anlam
- Nitel – Nicel Anlam
- Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
- Sözcüklerde Anlam İlişkileri
- Eş anlamlı Sözcükler
- Yakın Anlamlı Sözcükler
- Karşıt Anlamlı Sözcükler
- Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
- Genel – Özel İlişkili Sözcükler
- Söz Sanatları
- Benzetme (Teşbih)
- Eğretileme (İstiare)
- Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
- Değinmece (Kinaye)
- Dokundurma (Tariz)
- Mübalağa (Abartma)
- Dolaylama
- Güzel Adlandırma
- Somutlama
- Söz Öbekleri
- Deyimler
- Atasözleri
- İkilemeler
- Pekiştirmeler
- Sözün Cümleye Kattığı Anlam
Cümlede Anlam
- Cümlenin Yorumu
- Cümle Vurgusu
- Yakın Anlamlı Cümleler
- Cümlenin İletisi
- Cümle Analizi
- Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
- Kesin Yargı
- Cümlenin Yapısı
- Eksiltili Cümleler
- Cümle Tamamlama
- Cümle Oluşturma
- Cümlenin Anlamı
- Anlamlarına Göre Cümleler
- Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
Anlatım Biçimleri
- Öyküleyici Anlatım
- Betimleyici Anlatım
- Açıklayıcı Anlatım
- Tartışmacı Anlatı
- Düşünceyi Geliştirme Yolları
- Benzetme
- Tanımlama
- Karşılaştırma
- Örneklendirme
- Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
- Sayısal Verilerden Yararlanma
Paragraf
- Paragrafın İçeriği
- Paragrafta Konu
- Paragrafta Başlık
- Paragrafta Ana Düşünce
- Paragrafta Yardımcı Düşünceler
- Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
- Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
- Paragrafın Yapısı
- Paragrafın Bölümleri
Sözel Mantık
- Çıkarım Soruları
- Sıralama Soruları
- Yer-Konum Bildiren Sorular
- Yer-Yön Bildiren Sorular
- Özne-Nesne İlişkili Sorular
- Tablo Yorumlama Soruları
DGS MATEMATİK
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme-Bölünebilme
- OBEB-OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran-Orantı
- Problemler
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- İşçi-Havuz Problemleri
- Yaş Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar-Zarar Problemleri
- Hız Problemleri
- Faiz Problemleri
- Karışım Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyon
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Tablo - Grafik Yorumlama
- Sayısal Yetenek
DGS Geometri Konuları
- Açılar - Üçgenler
- Geometrik Kavramlar
- Açılar
- Üçgenler
- Üçgen Çeşitleri
- Açıortay
- Kenarortay
- Pisagor Teoremi
- Öklid Bağıntıları
- Üçgende Açıortay Teoremleri
- Üçgende Kenarortay Teoremleri
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Çokgenler - Dörtgenler
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Paralelkenar
- Dikdörtgen
- Kare
- Yamuk
- Deltoid
- Çember - Daire
- Çemberde Açı
- Çemberde Uzunluk
- Dairede Alan
- Çemberde Benzerlik
- Analitik Geometri
- Noktanın Analitik İncelenmesi
- Analitik Düzlem
- Doğrunun Denklemleri
- Katı Cisimler
- Prizma
- Dikdörtgenler Prizması
- Küp
- Silindir
- Dönel Silindir
- Piramit
- Düzgün Piramit
- Kesik Piramit
- Küre