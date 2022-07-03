📺 Gül Masalı TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizisi Gül Masalı, 3 Temmuz Pazar günü 3. yeni bölümüyle ekrana gelecek ve dizinin yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı Gül Masalı dizisini izlemek isteyenler 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamalarını sürdürürken; dizinin yeni bölümüne dair detaylar haberimizde...

Yaz sezonuyla birlikte atv ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gül Masalı, 3 Temmuz Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Annesinden kalan evle ilgili Toprak'ın planlarını öğrenen Gonca, onun eve sahip olmak için kendisine yakın davrandığını düşünür. Sonrasında Toprak'ı Ece'yle birlikte görünce de Isparta'da kalıp, yeni bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybeder.

Toprak, yanlış anlaşılmayı düzeltip Gonca'ya asıl niyetini gösterebilmek için, miras kalan evde büyük bir değişim başlatır.

Tahir, Gonca gerçek babasını öğrenmeden önce, kızıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşarken, onlara yetişen Toprak'ın kararlı tavrı Gonca'yı yoldan geri çevirir.

Ev ve araziler için Atabeyler'den aldığı teklifler ve annesinin geçmişiyle ilgili duyduğu imalar kafasını allak bullak etmişken, eve ait eşyaların saklı durduğu depoda bulduğu şeyler, Gonca'yı kendisiyle ilgili gerçeklerden bile şüphe eder hale getirir. Gonca'nın gidişiyle, geçmişin sırlarından kurtulduklarını düşünen Halil ve Canan, o gece Gonca'nın konağa gelişiyle büyük bir şok yaşarlar. Gülümser'in kızı, şüphelerinden kurtulmaya kararlıdır.



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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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