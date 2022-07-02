Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları bu akşam ABD ile kozlarını paylaşacak. Türkiye - ABD maçının yayın saati ve kanalı gündemde yerini alırken; 2 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Türkiye - ABD voleybol maçına dair merak edilenler haberimizde...

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde grup aşamasının son maçlarına geçildi ve nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın bu akşam (2 Temmuz Cumartesi) ABD ile parkeye çıkmasına sayılı saatler kala, sporseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Milletler Ligi'nde çıktığı 11 maçtan 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Milli Takım'ın ABD karşısında sergileyeceği performans merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye - Amerika maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçına dair ayrıntılar...

TÜRKİYE ABD (AMERİKA) VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - ABD voleybol maçı 2 Temmuz (Cumartesi) 23.00'te oynanacak.

TÜRKİYE ABD (AMERİKA) VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - ABD maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

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