OTOYOLLARDA HIZ SINIR KAÇ OLDU? | Otoyol ve otoban hız sınırı artırıldı, uygulama 1 Temmuz'da başladı!

Otoyollarda ve otobanlarda hız limiti artırımı 1 Temmuz itibarıyla hayata geçti ve sürücüler için yeni hız sınırları belirlendi. Peki, otoyollarda hız sınırı kaç oldu, otoban hiz limiti kaç olarak belirlendi? İşte otoyol ve otobanlar için belirlenen yeni hız sınırlarına dair merak edilenler...

1 Temmuz 2022 itibarıyla geçerşi olan yeni hız limitleri gündemde yerini aldı. Vatandaşlar, 'Yeni hız sınırı ne kadar oldu? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız sınırı (limiti) kaç kilometre olacak? Yeni hız limitleri hangi tarihten itibaren başlayacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte otoyollarda belirlenen yeni hız sınırı ve ceza limitlerine dair merak edilenler...

YENİ HIZ SINIRI NE KADAR OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 Temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede." diyerek ilk açıklamayı yapmıştı ve uygulama 1 Temmuz Cuma günü itibarıyla hayata geçti.

OTOYOL VE OTOBAN HIZ SINIRI YÜKSELDİ Mİ? NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Soylu açıklamasında "120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak." diyerek konuya açıklık getirdi.

Hız sınırında yapılan değişiklikler akabinde, yeni hız limitleri 1 Temmuz 2022'den itibarıyla yeniden belirlenmiş oldu.

ARTI YÜZDE 10 TOLERANS

Sürücülere hız sınırı kesilebilmesi için sollamalar için yüzde 10 hız toleransı bulunuyor. Bu oran hesaba katıldığında hız limitinin 130 km/s olduğu yollarda 143 km/s hız ile yolculuk yapılabilecek.

Hız limitinin 140 km/s olarak belirlendiği yollarda ise 154 km/s üzeri hızlara ceza kesilecek