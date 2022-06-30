SURVIVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da final heyecanı yaşandı. Survivor All-Star 2022'de büyük heyecana sahne olan finalde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için mücadele verdi. Peki Survivor'da şampiyon kim oldu? Yapılan SMS oylaması sonucu yarışmayı kim kazandı? İşte Survivor finaline dair tüm detaylar...

Survivor All-Star 2022 yarışmasında sona gelindi. İstanbul'da organize edilen final oylamasında Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Peki Survivor'da şampiyon kim oldu? Yapılan halk oylaması sonucu yarışmayı kim kazandı? Survivor'un şampiyonu Adem mi, Nisa mı oldu? İşte tüm detaylar...

ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

Final gününde yapılan halk oylaması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Adem Kılıçcı ve Nisan Bölükbaşı şampiyon olmak için büyük bir rekabetin içinde yer aldı.

Yapılan büyük oylama sonucunda Survivor All-Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.