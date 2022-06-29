İdari izin nedir, özel sektörde idari izin var mı? Kurban Bayramı tatilinde kimler idari izinli sayılacak, idari izin senelik izinden sayılır mı?

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilinin birleştirilerek 13-14 Temmuz tarihlerinin çalışanlar için idari izin sayılacağını ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, merakla beklenen konuya netlik kazandırmıştı. Milyonlarca çalışan, idari izne dair detayları araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinde özel sektör çalışanlarının idari izin kapsamında olup olmadığı ve özel sektörde idari iznin geçerli olup olmadığı merak edilirken; idari izne dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İdari iznin özel sektörde geçerli olup olmadığı ve yıllık izinden sayılıp sayılmadığı özel sektör çalışanlarının gündeminde yerini aldı. Kurban Bayramı tatilini doyasıya geçirmek ve sevdikleriyle keyifli bir tatil planı yapmak isteyenler, idari iznin hangi sektörlerde geçerli olduğunu ve idari iznin detaylarını araştırmaya başladı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasıyla birlikte milyonların merak ettiği idari izne dair detaylar...

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari tatilde memurlar, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN VAR MI, İDARİ İZİN YILLIK İZİNDEN DÜŞER Mİ?

İdari izinler, bir diğer deyişle idari tatiller, yalnızca devlet memurlarının faydalanabildiği fakat özel sektör çalışanlarını etkilemeyen izin türüdür.

Kamu çalışanlarında iznin kullanılması halinde, çalışanın maaşından kesilmesi ya da yıllık izinden düşülmesi de mümkün değildir. Devlet Memurları bu kapsamda tatil sayılır.

Özel sektör çalışanları ise çalıştıkları kurumun inisiyatifinde yapılan açıklamalar doğrultusunda tatil olup olmadığını öğrenebilir.