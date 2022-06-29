Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 29 Haziran 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '29 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 29 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
29 HAZİRAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Haziran Çarşamba saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
29 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
1 - 12 - 19 - 22 - 53 - 67 Joker: 65 Süperstar: 5
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