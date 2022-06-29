AUZEF AKSİS SINAV GİRİŞ BELGESİ | AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF AKSİS SINAV GİRİŞ BELGESİ | AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ve sınav belgesinin nereden alınacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. AUZEF 3 ders sınavlarının ne zaman uygulanacağı da gündemde yerini aldı. İşte AUZEF AKSİS sınav yerlerine dair detaylar ve AUZEF Bahar Dönemi sınava giriş belgeleri...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 12:30