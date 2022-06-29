Asgari ücret için kritik toplantı! Bakan Vedat Bilgin ve Tespit Komisyonu toplanıyor...

Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücrette son viraja giriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklaması ardından asgari ücrete zam geleceği kesinlik kazanırken, gözler Bakan Vedat Bilgin ile asgari ücret tespit komisyonu arasında gerçekleşecek toplantıya çevirildi. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek toplantıya çevirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu toplantı gerçekleştirecek. 2022 asgari ücret zammı için artış oranının minimum yüzde 20 olması bekleniyor. Konuşulan formüller arasında, 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret tespit komisyonu arasında gerçekleşecek toplantı 29 Haziran Çarşamba (Bugün) 14:00'te gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor. Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

NATO zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşü ardından asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın 30 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.