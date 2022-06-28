Vincent Aboubakar kimdir, kaç yaşında, hangi takımda ve mevkiide oynuyor? - Transfer haberleri

Süper Lig'e geri döneceği iddialarıyla gündem olan Vincent Aboubakar'ın hayatı sporseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Al Nassr'dan ayrılma kararı alan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmek istediği öğrenilirken; Fenerbahçe ile anlaşmaya varıp varamayacağı merak ediliyor. Peki, Vincent Aboubakar kimdir, kaç yaşında, nereli? Vincent Aboubakar hangi takımlarda oynadı, hangi mevkiide oynuyor? İşte Vincent Aboubakar'ın biyografisi ve futbol kariyeri...

Süper Lig'e geri döneceği iddialarıyla sporseverlerin dikkatini çeken Vincent Aboubakar'ın hayatı araştırılmaya başladı. 'Vincent Aboubakar kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkiide oynuyor?' sorularının cevabı arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte Vincent Aboubakar'ın hayatına dair detaylar...

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

22 Ocak 1992'de Yaounde, Kamerun'da dünyaya gelen Vincent Paté Aboubakar'ın bilinen adı Vincent Aboubakar'dır. Kamerun'da "Cotonsport Garoua" takımında 2009 yılında profesyonel olan futbolcu, 26 Mayıs 2010 tarihinde bonservis bedelsiz olarak Fransa'nın Valenciennes şehrinde kurulmuş olan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes takımına transfer olmuştur.

Vincent Aboubakar'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde Fransız kulübü Lorient'e bonservis bedelsiz olarak transfer olmasının ardından, yetenekli futbolcu 2013-14 sezonunda forma giydiği 36 maçta toplam 16 gol atmış ve 8 de asist yapmıştır.

24 Ağustos 2014 tarihinde3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından FC Porto'ya transfer olan Aboubakar, Porto'da kaldığı iki yılda ilk yılında çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yapmıştır. İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist yapan Vincent Aboubakar, 29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş'a bir yıllığına kiralık olarak gelmiştir.

1.82 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan Aboubakar, Fenerbahçe'nin radarında olmasıyla gündeme geldiğinden, transfer olup olmayacağı futbolseverler tarafından merak edilmektedir.

Altyapı Kariyeri :

2006-2008 - Cotonsport Garoua

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009-2010 - Cotonsport Garoua

2010-2013 - FC Valenciennes

2013-2014 - Lorient

2014-2016 - Porto

2016 Beşiktaş (kiralık)

Milli Takım Kariyeri :

2009-2010 - Kamerun U-20

2010 - Kamerun

Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar'ın kesin olarak takımdan ayrılmak istediği belirtilirken; Al Nassr formasıyla 23 resmi maçta toplam 1677 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar, 8 gol ve 4 asistle skora katkıda bulunmuştur. Geçtiğimiz yıllarda 2 ayrı sezonda Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, nokta atışı bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın peşini bırakmıyor. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Aboubakar için transfer pazarlığında eli çok güçlenirken; Santrfor mevkisinde forma giyen Aboubakar, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.