Survivor'da kim elendi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Survivor'da kim elendi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi!
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