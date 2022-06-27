SURVIVOR KİM ELENDİ? 27 Haziran 2022 Survivor adaya kim veda etti?

Survivor All Star 2022'de final için son dönemeçe gelindi. Finale az bir süre kala yeni bölümde büyük heyecan yaşandı. Peki Survivor'da bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı? Haftanın 3. eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda etti? Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluk için mücadele ettiği yeni bölümde kim elendi? İşte 27 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor yeni bölüme dair detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 01:40 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022- 01:40