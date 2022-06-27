Başkan Erdoğan Asgari ücret zammı açıklaması yapacak mı?
27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?
Başkan Erdoğan Asgari ücret zammı açıklaması yapacak mı?
27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?
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