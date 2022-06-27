AÖF 2022 YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ | AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ 2022

Binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya devam ediyor. AÖF yaz okulu kayıtları için son tarih ve kayıt ücreti ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2022 AÖF Yaz Okulu kayıtlarına dair merak edilenler...

AÖF 2022 Yaz Okulu kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF kayıt ücretlerinin ne kadar olduğu ve kayıt tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Peki, AÖF Yaz Okulu başvuru şartları nedir, kimler AÖF Yaz Okulu'na kayıt yaptırabilir? İşte AÖF 2022 Yaz Okulu'na dair detaylar...

AÖF 2022 YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.

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AÖF 2022 YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak ve değerlenmesi tek sınav üzerinden yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU?

Sınavda her ders 20 sorudan oluşacak ve her ders için 30 dakika süre verilecek. 4 yanlış bir doğruyu götürecek.