Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu? 26 Haziran Survivor 2022 bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında heyecan doruğa çıktı ve Survivor All Star 2022'de finale kalacak isimler merak ediliyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, şampiyonluğa 4 gün kala Survivor'da bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacının alacağı ve haftanın 2. eleme adayının kim olacağı araştırılmaya devam ederken; Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluk için mücadele edeceği yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve haftanın 2. eleme adayı haberimizde...

Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olmak için kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2022'nin yeni bölümünde hangi yarışmacının eleme adayı olacağı, hangisinin bireysel dokunulmazlığı kazandığı araştırılmaya başladı. İşte 26 Haziran Survivor'da dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanına dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 146. yeni bölümde bireysek dokunulmazlığı kazanan 2. isim Batuhan oldu ve İstanbul'a kalan ilk iism oldu

SURVIVOR ALL STAR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor All Star 146. yeni bölümde haftanın 2. eleme adayı birazdan belli olacak.

SURVIVOR ALL STAR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı olurken, bireysel dokunulmazlığın sahibi Batuhan Karacakaya oldu.

SURVIVOR 2022 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR