BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM kayıt tarihleri

BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı. BİLSEM'e kayıt tarihleri ve BİLSEM ders programı arama motorlarında ve sosyal medyada sık sık gündem olmaktadır. BİLSEM ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM ders programı belli mi?

BİLSEM sonuçları birçok aday tarafından merak ediliyor. Bireysel değerlendirme aşaması, MEB tarafından 13 Haziran ile 12 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Mülakatların gerçekleştirilmesinin ardından gözler BİLSEM sonuçlarına çevirildi.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM 2022 sonuçları 19 Ağustos tarihinde gerçekleştrilecek. Adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Doğum tarihi ve Güvenlik kodunu girdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını görüntületebilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı ise 22 Ağustos ile 26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? BİLSEM 2022 KAYIT EKRANI

BİLSEM'e katılmaya hak kazanan öğrenciler 29 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BİLSEM YAZ OKULU NE KADAR SÜRÜYOR?

Bilsem eğitim-öğretim dönemleri; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek.

BİLSEM DERS PROGRAMI

BİLSEM'de dersler hafta içi ve cumartesi günleri yapılacaktır. Günde 2 saat ve haftada 8 saat olarak düzenlenecektir. 4 hafta sürecek BİLSEM dersleri 40 dakika olacaktır.

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