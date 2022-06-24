STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2022 | Steam'de indirim şöleni! Hangi oyunlarda indirim var?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2022 | Steam'de indirim şöleni! Hangi oyunlarda indirim var?

Dünyaca ünlü oyun platformu Steam'de yaz indirimleri başladı. Sekiro, Forza Horizon 5, Sims 4 gibi oyunlarda büyük indirimler dikkat çekerken Red Dead Redemption 2, God of War gibi oyunlar da indirime girdi. Peki, Steam'de hangi oyunlar indirimli?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 12:30