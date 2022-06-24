Asgari ücrete ne kadar zam olacak?
Asgari ücret zammı olacak mı?
Asgari ücrete ne kadar zam olacak?
Asgari ücret zammı olacak mı?
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