PlayStation Plus abonelerine ücretsiz dağıtılmasıyla oyunseverlerin gündemine yerleşen FIFA 22'nin Game Pass'e de ekleneceği bir süredir konuşulanlar arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda tarihiyle birlikte duyuran Microsoft, popüler futbol oyununun Game Pass'e ekleneceğini duyurdu. İşte Haziran ayı ve 1 Temmuz'da Xbox'a eklenecek oyunların listesi...
XBOX GAME PASS HAZİRAN AYI OYUNLARI VE TARİHLERİ
21 Haziran
- Shadowrun Trilogy – (Konsol)
- Total War: Three Kingdoms – (PC)
23 Haziran
- FIFA 22 (EA Play) – (Konsol, PC)
- Naraka: Bladepoint – (Konsol, PC)
1 Temmuz
- Far Cry 5 – (Konsol, PC)
HAZİRAN AYI SONUNDA GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR
- FIFA 20 (Konsol ve PC)
- MotoGP 20 (Bulut, Konsol ve PC)
- Jurassic World Evolution (Konsol ve Bulut)
- Last Stop (Bulut, Konsol ve PC)