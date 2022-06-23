XBOX GAME PASS HAZİRAN OYUNLARI | Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek? 2022 Haziran ayında Xbox'a gelecek yeni oyunlar

Xbox ve PC kullanıcıları için sunmuş olduğu oyun abonelik hizmeti Game Pass'te kullanıcıları yeni oyunlarla buluşturmaya devam eden Microsoft, büyük yapımlarla kullanıcıları buluşturmaya devam ediyor. Microsoft, bu ay FIFA 22'nin Game Pass'e ekleneceğini geçtiğimiz haftalarda duyurmasıyla birlikte, Haziran ayının son çeyreğinde gelecek yeni oyunları da açıkladı. İşte Xbox Game Pass oyunlarının detayları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 17:30