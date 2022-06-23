Güneş yanığı nasıl geçer, güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı için ne sürülür? Güneş yanığına evde doğal çözümler!

Güneş yanığı özellikle de yaz aylarında birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Hem vücuttaki acısı hem de verdiği yorgunluk hissi sebebiyle; vatandaşlar günel yanığının nasıl geçeceğini araştırmaya devam etmektedir. Güneş ışığına maruz kalan ve güneşlenmeyi abartan kişilerin sık sık başına gelen güneş yanığının tedavisi ve nasıl geçirileceğine dair detaylar haberimizde...

Yaz aylarında özellikle beyaz ve hassas tenli kişilerin oldukça muzdarip olduğu güneş yanığı, güzel bir tatili berbat edebilir ya da güneş ışığına maruz kalan kişileri uykusundan edebilir! Peki, güneş yanığına ne iyi gelir, güneş yanığı acısına kesin çözüm nedir? Güneş yanığına ne sürülür? Evde bitkisel yollarla güneş yanığının acısı nasıl geçirilir? İşte güneş yanıklarına son verecek çözüm önerileri...

GÜNEŞ YANIĞI KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Açık tenli, mavi gözlü, kızıl veya sarı saçlı kişilerde

Yoğun güneş alan sıcak bir bölgede veya yüksek rakımlı bir bölgede yaşayanlarda

Açık havada çalışanlarda

Güneş ışığını yansıtan deniz, havuz , kumsal, karlı bölgelerde bulunanlarda

Korunmasız olarak cildi düzenli olarak güneş ışığına veya solaryum gibi yapay kaynaklarından yayılan UV ışınına maruz bırakan kişilerde

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ

Ciltte kızarıklık ve ağrı

Deri üzerinde kabarcıklanma ve iltihap (bu durumda mutlaka bir hekime görünmeli ve acile gitmeniz önerilir)

Baş ağrısı

Ateş

Titreme

Boyun tutulması

Uyarı: Bebeklerde ve çocuklarda güneş yanığına maruz kalınması halinde, her durumda bir doktora başvurulması gerekir.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER, GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanığı görülen kişilerde, cildin soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabın önüne geçer fakat buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler özellikle direkt temasta tedavi için uygun değildir.

Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak ve soğuk kompres uygulaması, ilaveten, bol sıvı alımı güneş yanıklarına iyi gelecektir.

Papatya veya aloe vera içeren ürünler iltihap giderici özelliği nedeniyle yanık bölgeye sürüldüğünde, derinin iyileşme süreci hızlanır fakat cilde herhangi bir merhem ya da krem sürmeden önce içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olup olmadığını test etmek için öncelikle cildinizde küçük bir alana sürerek denemeniz önerilir.

Yanık bölgelere günde birkaç kez nemlendirici jeller ve losyonlar uygulamak sıvı kaybını minimumda tutmanızı sağlar.

Aloe Vera

Nemlendirici etkisi bulunan aloe verayı yanık bölgelere sürmek, cildin serinlemesini ve acının azalmasını sağlar. Aloe verayı hem jel, hem de yağ olarak uygulayabilirsiniz.

Salatalık

İçeriğinde bol miktarda su tutan salatalık, onarıcı ve canlandırıcı etki oluşturur. Yanan bölgelere salatalık suyu sürmek, tedaviyi hızlandırır ve cildin rahatlamasını sağlar.

Elma Sirkesi

Bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı temiz bir pamuk yardımıyla cildinize yumuşak hareketlerle sürün. Ağrıların hafiflediğini göreceksiniz.

Lavanta Yağı

Güneş yanıklarında en çok kullanılan yöntemlerden biri olan lavanta yağı, cildin nemlenmesini ve ağrıları azaltmasını sağlar.

Zeytinyağı

Özellikle yüz ve kol bölgelerine uygulanması önerilen zeytinyağı, kuruyan cildin nemlenmesi için öncelikli tercihlerden biridir. Kuruyan cilt gerilir ve daha fazla acıya neden olur bu nedenle, zeytinyağı cildi yumuşatarak acının azalmasını sağlar.