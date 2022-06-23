DGS GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERLERİ 2022 | DGS giriş belgesi nasıl alınır? DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç soru, kaç dakika?

DGS GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERLERİ 2022 | DGS giriş belgesi nasıl alınır? DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç soru, kaç dakika?

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı ve sınava girecek adaylar, 'DGS giriş belgesi nasıl alınır, ne yapmak gerekir? DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte DGS 2022'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022- 15:30