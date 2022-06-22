MEYVELİ BÜZ KÜPÜ NASIL YAPILIR? | Yaz aylarında içecekleriniz sizi festivale götürecek: Meyveli buz küpü tarifi!

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sıvı kaybı yaşayan birçok kişi ferahlatan içecek tarifleri aramaya devam ediyor. Hem su içmeyi keyifli bir hale getirmek hem de diğer içecekleri yeni aromalarla buluşturmak için en güzel tarif arama motorlarında sorgulanıyor. İşte evde meyveli buz küpünün yapılışı ve tarifi...

Yaz aylarında ferahlatan, su içerken dahi keyif almanızı sağlayan festival tadında meyveli buz küplerinin tarifi gündemde yerini aldı. Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli içecekler için oldukça uygun bir seçim olan meyveli buz küplerinin tarifi, yapılışı ve malzemeleri haberimizde...

MEYVELİ BUZ KÜPÜ (MEYVELİ BUZ KALIBI) TARİFİ

Meyveli Buz Küpü İçin Gerekli Malzemeler:

Çilek

Bögürtlen

Limon

Nane

Üzüm

Portakal kabuğu

Çeşitli Buz kalıpları

Su

Not: Meyveli buz kalıbının içine en sevdiğiniz meyvelerden seçip atabilir ya da çeşitli meyveleri karıştırabilirsiniz. Ekstra aroma vermek için içine reçel ya da sos da ilave edebilirsiniz. Unutmayın, festival tadında bir içeceğe özgür bir ruh yakışır! İstediğiniz malzemelerle, harika bir meyve küpü yapabilirsiniz.

Meyveli Buz Küpünün Yapılışı:

Kullanmak istediğiniz malzemeleri buz kalıbının içine koyup üzerine su ekleyin ve ardından buzluğa yerleştirin. Arzu ederseniz meyvelerin suyunu sıkıp ekleyebilir ya da püresini de yapıp dondurabilirsiniz.

Not: Farklı şekillerde buz kalıpları kullanarak içeceklerinizi daha zevkli bir hale getirebilirsiniz.