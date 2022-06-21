Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Zilhicce ayı merak konusu oldu. Birçok kişi Zilhicce ayı ile ilgili tüm detayları öğrenmek için arama motorlarında, Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı oruç tutulur mu? gibi ifadelerle araştırma yapıyor. İşte Zilhicce ayı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Zilhicce ayı 2022 ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Zilhicce ayı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Zilhicce ayı ne anlama geliyor? Zilhicce ayında hangi ibadetler edilir? Zilhicce ayı ne zaman? İşte detaylar...

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Hac ibadei ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya Zilhicce ayı denmektedir. İslam'da büyük önemi bulunmaktadır. Faziletleri sık sık araştırılmaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

ZİLHİCCE'NİN KELİME ANLAMI NEDİR? ZİLHİCCE NE DEMEK?

Zilhicce tam anlamıyla Hac ayı anlamına gelmektedir.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN? ZİLHİCCE 2022

Hac ile Kurban ibadetinin gerçekleştirildiği Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU? NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor. Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.