Kurban Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ödenecek?

Kurban Bayramı için yatırılacak emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda emeklilere yatırılan ikramiyenin detayları arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları merak edilenler arasında yerini aldı. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara geçeceği ve ne kadar ödeme yapılacağı araştırılmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi kaç para? Her bayram öncesi, yani yılda iki kez yapılan bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte emekli ikramiyesinin detayları...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı'nda da aynı şekilde, bayram öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına geçmiş olacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, PARA?

Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı.

Buna göre, Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL şeklinde belirlenmiş oldu.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?