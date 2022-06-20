Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. 20 Haziran 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekilişte, binlerce vatandaş, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Haziran Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapmayı sürdürüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. 20 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları haberimizde...
İşte 20 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 20 Haziran Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
18 HAZİRAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
40-88-31-61-53-14 Joker: 60 Süperstar: 87
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