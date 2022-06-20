2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2022'nin ardından adaylar sonuçları ve tercihleri beklemeye başladı. Üniversite hayali kuran ve hayalindeki üniversiteyi kazanmak isteyenler, arama motorlarında ÖSYM takvimini, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve tercih dönemini araştırıyor. Peki, 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonların gözü ÖSYM'nin açıklayacağı tercih döneminde... YKS sınavına giren öğrenciler, puan ve sıralamasını öğrendikten hemen sonra tercihlerini yapacak. Doğru bölüm ve üniversiteyi ne zaman ve nereden tercih edeceğini merak edenler arama motorlarında detayları araştırıyor. İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili en net bilgi ÖSYM tarafından açıklanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2022 tercih dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak. 20 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçların 1 hafta sonrasında tercihlerin alınması bekleniyor. 20 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemi başlayabvilir. Konuyla ilgili resmi açıklama için ÖSYM tarafından yapılan duyuruları takip edebilirsiniz.