YKS 2022'nin ilk oturumu olan TYT bugün yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Akıllarda kalan sorulardan biri de, "El Hamra Sarayı nerede, hangi ülkede? El Hamra Sarayı'nın mimari özellikleri neler?" oldu. İşte detaylar...

2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de bugün adaylara yöneltilen sorulardan biri de El Hamra Sarayı'nın nerede olduğuydu ve adaylar, El Hamra Sarayı'nın nerede olduğuna dair detayları ve El Hamra Sarayı'nın detaylarını araştırmaya başladı. İşte El Hamra Sarayı'nın nerede olduğuna ve bulunduğu ülkeye dair detaylar...

EL HAMRA SARAYI NEREDE?

El Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs bölgesinde Granada kentinde yer almaktadır ve İslami Arap mimamirisinin Qal'at Al Hamra mimari anlayışı ile saray ve kale yapısına uygun inşa edilmiştir.

EL HAMRA SARAYI MİMARİ ÖZELLİKLERİ

El Hamra Sarayı Roma dönemi surlarının üzerine inşa edilmiştir. 13. y.y. ortalarına kadar onarımı devam edilen Saray, Gırnata Emiri Muhammed Nasır döneminde bugünkü görünümüne kavuşmuştur.