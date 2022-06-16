Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz sabit tutulacak mı? | 2022 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş devam ederken; 'Haziran faiz kararı ne olacak, Merkez Bankası faiz kararı sabit mi tutulacak?' sorularının cevabı araştırılmaya başladı. İşte TCMB faiz kararının detayları...

Haziran ayı Merkez Bankası toplantısından çıkan kararı bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının sabit tutup tutmayacağı merak edilirken; 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklentisi ne?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararının detayları haberimizde...

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Açıklanan faiz kararı dışında faiz karar metni, gelecek dönemin para politikasına dair mesajlar barındırdığından ekonomistler için rehber niteliğinde olacak.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FAİZ' ÇIKIŞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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