KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili birleştirilecek mi?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve 15 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilip birleştirilmeyeceği araştırılmaya başladı. Bayram tatil programını iş planına göre yapacak vatandaşlar Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırmaya devam ederken; 2022 Kurban Bayramı'na dair detaylar haberimizde...

Müslüman alemi için önemli bir yeri olan Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak edilenler arasında yerini aldı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceği araştırılmaya başladı. Peki, 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiliyle birleştirilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 9 Temmuz'da başlıyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arifesi cuma gününe denk geldiği için, 8 Temmuz Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün tatil olacak.

Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek; Salı günü son bulacak.

Kurban Bayramı tatilinin, Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilip birleştirilmeyeceği; yani 13-14 Temmuz'un tatil olup olmayacağı merak edilirken; konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak resmi açıklamanın ardından, detaylar haberimizde yer alacak.