SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Haziran Survivor 1. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 1. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler? Yeni takımlar nasıl oluştu? Takım kaptanları kim oldu?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 12 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar....

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 12 Haziran Çarşamba günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. Yarışmada ayrıca yeni takımlar ve takım kaptanları da belli oldu. İşte Survivor 132. yeni bölüme dair merak edilenler...

KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da yapılan kaptanlık oyunu sonucunda Ünlüler takımında Nagihan, Gönüllüler takımında ise Ogeday takım kaptanı oldu.

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

ÜNLÜLER:

Adem

Ayşe

Batuhan

Hikmet

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Atakan

Berkan

Ogeday

Nisa

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı ise Gönüllüler takımından Nisa oldu.