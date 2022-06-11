📺Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 56. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 56. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in sezon finalinde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 56. yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 56. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 56. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 11 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için ise geri sayım başladı. İşte Kardeşlerim'in 56. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 56. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 56. BÖLÜM İZLE