Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eşref Hamamcıoğlu'nun kariyer geçmişi ve hayatı...

Galatasaray Kulübü başkan adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu'nun hayatı gündemde yerini aldı ve Eşref Hamamcıoğlu'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, bir dönem Galatasaray'ın Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eşref Hamamcıoğlu'nun serveti ne kadar, işi ne? Dursun Özbek'e karşı sandığa çıkan Eşref Hamamcıoğlu'nun hayatına dair detaylar haberimizde...

Galatasay'ın 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde toplanacak ve genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimler başlayacak. 8 bin 862 üyenin seçme hakkına sahip olduğu seçimlerde, Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasında oy çoğunluğuna göre bir karara varılmış olacak. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, serveti ne kadar? İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun hayatına dair merak edilenler...

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

7 Mart 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eşref Hamamcıoğlu 6. Galatasaray Divan Kurulu Başkanıdır. İş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı olan Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Başkan adaylarından biridir ve son dönemde yaptığı açıklamalarla futbolseverlerin gündemindedir.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Eşref Hamamcıoğlu, eğitimine Paris'te bulunan Sorbonnenda İktisat okuyarak devam etmiştir. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalışan Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan Eşref Hamamcıoğlu, 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçilmiştir.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapmayı sürdüren Eşref Hamamcıoğlu, 1992 yılında Sodexo-Türkiye'yi kurmuştur. Hamamcıoğlu liderliğindeki Sodexo, yıllık 105 milyon avro brüt ciroya ulaştı ve sektörün yüzde 20'sini temsil etmiştir. Zirvede, Sodexo-Türkiye 5.600 çalışanıyla sektör rekoruna ulaşmış ve Türkiye'de günde 150.000'den fazla kişiye hizmet vermiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlıklar, üniversiteler, tatil köyleri, hastaneler ve açık deniz petrol platformları gibi çeşitli sektörlerde hizmet vermiştir. Hamamcıoğlu, günümüzde birçok firmanın felsefesinin bir parçası haline gelen "kurumsal catering", "çoklu hizmet" ve "Entegre Tesis Yönetimi" terimlerinin yaratıcısı olmasıyla tanınmakta ve kendisine endüstride "Pioneer" unvanı verilmektedir.

Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapan Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştur. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurmuştur.

8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklayan Hamamcıoğlu, 1500 oy ile 2. olarak seçimi kaybetmiştir.

Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, mesleki başarılarının yanı sıra Türkiye Fransız Ticaret Odası Başkanıdır.

TÜSİAD'ın "Institut de Bosphore-Paris"i kuran ve hala Yönetim Kurulu'nda yer alan Hamamcıoğlu, ayrıca Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD, YASED, DEİK gibi diğer görevlerde de bulunmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Eşref Hamamcıoğlu, iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. Eşref Hamamcıoğlu pek çok şirkette üst düzey yöneticilik yapmıştır.