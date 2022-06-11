Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Özbek ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte Dursun Özbek'in hayatı...

Dursun Özbek'in hayatı ve kariyer geçmişi gündemde yerini aldı. Futbolseverler, Dursun Özbek'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray 103. dönem seçimlerine adaylığını koyan Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? 2015-2018 yılları arasında Galatasaray başkanlığını sürdüren Dursun Özbek ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Galatasay'ın 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde toplanacak ve genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimler başlayacak. 8 bin 862 üyenin seçme hakkına sahip olduğu seçimlerde, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında oy çoğunluğuna göre bir karara varılmış olacak. Peki, Dursun Özbek kimdir, ne iş yapıyor? Dursun Özbek kaç yaşında, serveti ne kadar? İşte Dursun Özbek'in hayatına dair merak edilenler...

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Dursun Özbek, 25 Mart 1949 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiştir ve tam adı Dursun Aydın Özbek'tir. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'ni bitiren Özbek, İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de futbol oynamıştır.

1972 yılında otomotiv sektöründe çalışmaya başlayan Özbek, kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Taksim'de, Talimhane'de 6 metrekarelik bir dükkanda yedek parçacılığa başlamıştır.

1988 yılından bu yana turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da, Antalya'da Kimeros ve Mabiche otelleri ile hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam eden Özbek, 2011 yılında Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'ın kadrosunda yer alsa da kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bırakmıştır.

25 Ekim 2014 tarihinde Duygun Yarsuvat Galatasaray'ın başkanı seçildikten sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçilen Özbek, aynı tarihte Başkan yardımcısı görevini üstlenmiştir.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Aydın Özbek, Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçilmiştir fakat 20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Özbek, Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmıştır.

Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Aydın Özbek, evli ve 2 çocuk babasıdır.