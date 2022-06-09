SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Haziran Survivor 2. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star'ın yeni bölümünde heyecan yine doruğa çıktı ve yarışmacılar kıran kırana bir mücadele verdi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ederken; Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayının kim olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 2. eleme adayı da belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Haziran Perşembe günü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

9 HAZİRAN SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe olmuştu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Batuhan oldu.

ÜNLÜLER:

Nagihan

Ayşe

Adem

Anıl

Batuhan



GÖNÜLLÜLER:

Atakan

Berkan

Nisa

Ogeday

Hikmet