SURVIVOR KİM ELENDİ? 7 Haziran Survivor elenen isim belli oldu!

Türkiye'nin sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Survivor 7 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümde heyecan doruktaydı. 4. eleme adayının belli olmasının ardından adaya veda eden isim belli oldu. Ayrıca yarışmada ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor 7 Haziran adaya kim veda etti? Ödül oyununu Ünlüler mi, Gönüllüler mi kazandı?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 00:30 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022- 00:30