Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyunu 6 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 126. yeni bölüme dair merak edilenler...
SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ada konseyinde yapılacak oylama sonucu eleme adayı belli oldu. 4. eleme adayı Ünlüler takımından Anıl oldu.
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?
ÜNLÜLER:
Batuhan
Evrim
Nisa
Anıl
GÖNÜLLÜLER:
Atakan
Hikmet
Ogeday
Nagihan