Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel alımı yapacağına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru yapmak isteyen binlerce vatandaş personel alımının şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 personel alımı ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 17:30