Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan1598 personel alımının detayları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı için hangi kadrolarda alım yapacağı, başvuru şartları ve tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; 2022 Diyanet İşleri personel alımının detayları haberimizde...
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 1598 personel alımı yapacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı için alım yapılacak kadrolar açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına alınacak personeller şöyle:
- 1 Diyanet Akademisi başkanı
- 4 Yayınevi satış müdürü
- 7 Daire başkanı
- 15 Diyanet işleri uzmanı
- 20 Eğitim uzmanı
- 15 diyanet işleri uzman yardımcısı
- 30 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
- 5 şef
- 4 musahhih
- 6 grafiker
- 5 istatistikçi
- 5 şoför
- 5 tekniker
- 10 eğitim görevlisi
- 2 teknisyen
- 1 diyetisyen
- 20 öğretmen
- 5 hizmetli
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatına alınacak personeller şöyle:
- 5 dini yüksek ihtisas merkezi müdürü
- 30 dini ihtisas merkezi müdürü
- 20 Kur'an eğitim merkezi müdürü
- 5 eğitim merkezi müdürü
- 80 eğitim uzmanı
- 60 müdür yardımcısı
- 80 şef
- 240 veri hazırlama ve kontrol işletmeni
- 160 şoför
- 35 muhasebeci
- 75 tekniker
- 40 kütüphaneci
- 75 teknisyen,
- 250 eğitim görevlisi
- 280 öğretmen
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye istinaden, personel alımı yapacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuru ve personel alımı şartları henüz açıklanmadı.
Başvuru tarihleri ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar ilan edildikten sonra merak edilenler haberimizde yer alacak.