İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. 4-5 Haziran 2022'de gerçekleştirilen AUZEF sınavlarının açıklanacağı tarih ve telafi sınavlarının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya devam ederken; AUZEF sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar haberimizde...

AUZEFsınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. 4-5 Haziran 2022'de gerçekleştirilen AUZEF final sınavlarıyla birlikte bir dönem daha geride kalırken; ders notlarını ve ders geçme notunu öğrenmek isteyen öğrenciler 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, final notları ne zaman belli olacak? AUZEF ders geçme notu kaç?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarına dair detaylar...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz bir açıklama yapılmadı fakat sınav sonuçlarının en geç 15 gün içinde açıklanması öngörülüyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu bulunmaktadır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.