Portekizli teknik adamla yapılan anlaşmanın ardından transferlere yoğunlaşan Fenerbahçe'den, uzun zamandır radarında olan Marcelo için adım geldi. Futbolseverler, Marcelo'nun vereceği kararı ve yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceğini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Marcelo kimdir, kaç yaşında, nereli? Marcelo hangi takımlarda oynadı, hangi pozisyonda oynuyor? İşte Marcelo'nun hayatı ve kariyer geçmişine dair detaylar...

Dünyaca ünlü sol bek Marcelo'ya talip olan ünlü futbolcuya 4 milyon euro teklif ettiği iddia edilen Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna Marcelo'yu dahil edip etmeyeceği merak edilenler arasında yerini aldı. Futbolseverleri heyecanlandıran bu gelişmenin akabinde, Real Madrid'ten ayrılan Marcelo'nun hayatı ve kariyeri de arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Marcelo (Marcelo Vieira da Silva Junior) kimdir, kaç yaşında? Marcelo hangi takımlarda oynadı, nereli? İşte Marcelo'nun bilinmeyenleri...

MARCELO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

12 Mayıs 1988'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya gelen Marcelo, 17 yıldır profesyonel futbolculuk yapmaya devam etmektedir. 1.74 boyundaki sol bek, 30 Haziran 2022'de Real Madrid'den ayrılmıştır; 2006 yılından bu yana da Brezilya Milli Takımı'nda forma giymektedir.

İtfaiyeci bir baba ile öğretmen bir annenin çocuğu olan Marcelo, çocukluk yıllarını Rio de Janeiro kentinde geçirmiştir ve o günleri şu sözlerle ifade etmektedir:

"Babam bana itfaiyeci kıyafetlerini gösterirdi. Bunu itfaiyeciliğin iyi bir örnek olmadığı için yapardı. Fakir olduklarını küçük yaşlarda öğrenmiştim. Benim de itfaiyeci olmak gibi bir hayalim olmadı. Küçüklükten beri futbolcu olmak istemiştim."

Küçük yaşlarda futbola başlayan Marcelo, önce Catete Mahallesi'nde, daha sonra Fluminense'de oynamıştır ve ülkenin en büyük takımlarından biri olan Fluminense, Marcelo'yu 13 yaşında keşfetmiştir.

Hayatı zorluklar içerisinde geçen Marcelo, bir dönem antrenmana gidebilmek için kullandığı minibüsün parasını dahi ödeyemeyecek durumdaydı.

Yoksulluk sebebiyle futbolu bırakmayı dahi düşünen yıldız futbolcu, ekipmanlarını yenileyemiyor, yeteri kadar beslenemiyordu.

Fluminense ile Real Madrid arasındaki görüşmeler olgunlaşmaya başlayınca bu defa Avrupa yolculuğu için çantasını hazırladı ve Real Madrid, 19 yaşındaki sol bek için Fluminense'ye 6,5 milyon Euro teklif etti. Bu rakam, o dönem için ve Brezilya futbolu da göz önünde bulundurulduğunda astronomik bir ücretti ve Marcelo, devam eden süreçte 70 milyon Euro bandına kadar çıktı.

2007 yılından 2022'ye kadar tam 15 yıl boyunca Real Madrid'de forma giyen Marcelo, kulüp kariyerinde kazanılabilecek tüm başarıları elde etti. 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu; 4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 6 kez LaLiga, 3 kez UEFA Süper Kupası, 2 İspanyol Kupası ve 5 kez İspanya Süper Kupası başarısının sahibi oldu.

Marcelo, Real Madrid kariyerinde, LaLiga'da 386 maça çıkıp 26 gol, 72 asistlik bir performans sergiledi. 15 yılda 102 kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı. 102 maçta 9 gol atıp 24 asist yaptı. Onun kariyerinde dikkat çeken bir diğer detay da, 556 maçta sadece 3 kez doğrudan, 2 kez de çift sarıdan kırmızı kart görmesi oldu.

Ünlü oyuncu, Brezilya Milli Takımı'yla da şimdiye dek 58 maça çıkıp 6 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinin ilk milli takım golünü Eylül 2006'da Galler'e karşı kaydetti ve bu golü attığında henüz 18 yaşındaydı. Milli takımdaki son golünü ise 2017'de Japonya karşısında attı.

Marcelo Vieira da Silva Junior, 2008 yılında Brezilyalı Clarice Alves ile dünya evine girdikten sonra ilk çocuğu Enzo Alves Vieira 2009'da, ikinci çocuğu Liam Alves Vieira da 2015'te dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen 34 yaşındaki Marcelo'nun vereceği karar futbolseverler tarafından merakla beklenirken, konuya ilişkin gelişmeler haberimizde yer alacak.