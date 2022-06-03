Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon farkı açıklandı! Emekli ve memur zammı enflasyon farkı kaç oldu?

Emekli ve memurlara Temmuz ayında yapılacak zam için geri sayım devam ederken; 5 aylık enflasyon farkı TÜİK'in açıkladığı Mayıs enflasyon oranının ardından belli oldu. Peki, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Temmuz zammı için ilk beş aylık oran kaç oldu, Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? İşte memur ve emekli zammında son durum ve enflasyon farkı...

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından ilk beş aylık enflasyon farklı belli oldu. Memurları ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon oranları, yılın ilk 6 ayında yani Temmuz ayında yapılacak zammı belirlerken; bu yılın ilk 5 ayı için belirlenen oran araştırılmaya başladı. Temmuz ayında belli olacak zamma son bir ay kala nefesler tutuldu. Peki, memur ve emeklilere yapılacak Temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz zammında 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? işte detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık 73,50 olarak belirlendi, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14,

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64 olarak ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre;

6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67

6 aylık memur zammı 39,17

6 aylık enflasyon oranı 32,1 olarak belirlendi.

EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte netleşecek son veriyle birlikte, Temmuz ayı zammı belli olacak.

Memur enflasyon farkı, SSK Bağ-Kur ve emekli zammı direkt olarak enflasyon farkıyla hesaplanacakken; Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar da gündemde yer alacak. Detaylar ve ek zam yapılıp yapılmayacağına dair gelişmeler, yapılan açıklamaların akabinde haberimizde yer alacak.



EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA NEDEN ZAM YAPILIYOR?

Ülkemizdeki milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı, altı ayda bir enflasyon oranı endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece maaşlara enflasyon altında artış yapılmamış oluyor ve refah seviyesi korunmaya çalışılıyor.

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TEMMUZ AYINDA YATIRILACAK!

30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000'er lira ikramiye verilmesine karar verilmesinin ardından, her bayram öncesi tamamlanan ödemeler devam ediyor.

Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir olan bayram ikramiyesi geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılarak Ramazan Bayramı'ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı.

Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor.