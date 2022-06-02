SURVIVOR yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star 2 Haziran kim hangi takımda olacak? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 2 Haziran Perşembe günü yayınlanan bölümde, yeni takımlar belli oldu. Survivor yarışmacıları, zaman geçtikçe daha da büyük bir rekabet içerisindeler. Birçok kişi yaşanan gergin anları dikkatle takip ediyor. Survivor'un yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler arama motorlarında, Survivor 2022, Survivor yeni takımlar, Survivor kim hangi takımda? Ödül oyununu kim kazandı? gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki, Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star 2 Haziran kim hangi takımda olacak? Ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 00:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022- 00:00