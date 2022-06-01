Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı belli oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.800 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair ilan yayınladı ve binlerce vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvurusunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımına dair merak edilenler ve ÖSYM başvuru ekranı...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşılan bin 800 sözleşmeli personel alımı ilanının detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Kadro dağılımı 523 ziraat mühendisi, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen,190 orman muhafız memuru, 100 koruma ve güvenlik görevlisi, 182 büro personeli, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat ve 23 laborant alımı yapılacak şekilde belirlenen ilanın son başvuru tarihi ve başvuru şartları merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin detaylar şöyle:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 2 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'a kadar devam edecek. Adaylar, son başvurularını 9 Haziran'da tamamlayabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS 2022/8 TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri ÖYSM üzerinden (http://ais.osym.gov.tr) yapılabilecek.