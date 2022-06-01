Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, ada konseyine de yansıdı. Peki, Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor'da adaya kim veda etti? Ödül oyununu kim kazandı? İşte tüm merak edilenler..
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da oynanan arsa ödülünü Ünlüler takımından Adem kazandı.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...
Survivor All Star 2022'de haftanın bütün dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Ünlüler takımından Anıl 1. eleme adayı, Ayşe 2. eleme adayı, Sema 3. eleme adayı ve Batuhan 4. eleme adayı olmuştu.
Survivor All Star'ın 1 Haziran Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da elenen yarışmacı Ünlüler takımından Sema oldu.
ÜNLÜLER
Adem
Sema
Anıl
Batuhan
Ayşe
GÖNÜLLÜLER
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa