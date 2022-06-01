SURVIVOR KİM ELENDİ? Survivor All Star 2022'de 1 Haziran Çarşamba adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de sona yaklaştıkça mücadele ve rekabet artmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde adaya veda eden isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Haziran Çarşamba Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? İşte haftanın eleme adayları ve 'Survivor 2022'den kim elendi?' sorusunun cevabı.

Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, ada konseyine de yansıdı. Peki, Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor'da adaya kim veda etti? Ödül oyununu kim kazandı? İşte tüm merak edilenler..

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan arsa ödülünü Ünlüler takımından Adem kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor All Star 2022'de haftanın bütün dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Ünlüler takımından Anıl 1. eleme adayı, Ayşe 2. eleme adayı, Sema 3. eleme adayı ve Batuhan 4. eleme adayı olmuştu.

Survivor All Star'ın 1 Haziran Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da elenen yarışmacı Ünlüler takımından Sema oldu.

ÜNLÜLER

Adem

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa