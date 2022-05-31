Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı? | AÖF 2022 FİNAL SONUCU SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı, binlerce öğrenci ders notlarını öğrenmek ve dönem ortalamalarını öğrenmek için 'AÖF final notları ne zaman belli olacak, açıklandı mı?' sorularının cevabını sorgulamaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sonuçları hakkında detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 15:31