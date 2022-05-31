31 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 31 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 128 bin 854 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 975 olarak açıklanırken; 4 kişi hayatını kaybetti, 946 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 20:18 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022- 20:18