SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Mayıs Survivor 3. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve heyecan dolu anlar ekrana geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 30 Mayıs 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

30 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise yine Ünlüler takımından Ayşe oldu. 3. eleme adayı ise Sema oldu.

ÜNLÜLER

Adem

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa