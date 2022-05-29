Metro, metrobüs, otobüsler ve Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

İstanbul'un Fethi dolayısıyla metro, metrobüs, otobüs ve marmarayın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İstanbullu vatandaşlar, arama motoru Google'a "İstanbul'da metrolar ücretsiz m? Metrobüs ve otobüsler bedava mı?" sorusunu soruyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 15:08