Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...
27 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
27 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler böylelikle iletişim ödülünün de sahibi oldu.
Böylelikle Ünlüler takımı aday çıkarmak zorunda kalacak. Eleme adayı belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.
ÜNLÜLER
Adem
Sema
Anıl
Batuhan
Ayşe
GÖNÜLLÜLER
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa