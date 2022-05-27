SALAMURA YAPRAK TARİFİ | Asma yaprağı nasıl saklanır? Yaprak salamura suyu nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Mevsiminde toplanan yapraklari ile salamura yaprak hazırlamak isteyenler 'salamura yaprak nasıl yapılır, salamura yaprak basmanın püf noktası nedir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Her mevsim sofraların vazgeçilmezi olan yaprak sarmasını kış aylarında da hazırlamak isteyenler, kış ayları için şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Peki, salamura yaprak nasıl yapılır, püf noktası nedir? İşte salamura yaprak yapımının incelikleri...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 15:30